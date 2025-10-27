Іспанія

Бразильський вінгер подякував уболівальникам і пояснив емоції під час гри з Барселоною.

Після перемоги Реала над Барселоною (2:1) в Ель Класіко вінгер мадридського клубу Вінісіус Жуніор звернувся до фанатів. Футболіст відзначив підтримку, яку команда відчувала на Сантьяго Бернабеу.

"Я маю повідомлення для всіх мадридистів, особливо для тих, хто прийшов на Бернабеу і підтримував нас із такою пристрастю", – сказав Вінісіус.

Бразилець також прокоментував напружені епізоди під час гри:

Такі матчі, як Ель Класіко, завжди проходять у гарячій атмосфері – багато всього відбувається як на полі, так і поза ним. Ми намагаємося зберігати баланс, але це не завжди можливо. Ми не хотіли образити нікого – ні молодих гравців, ні вболівальників".

Нападник підсумував виступ команди, наголосивши на бойовому настрої гравців:

"Ми знаємо, що коли виходимо на поле, маємо виконати свою роль – і сьогодні саме так і сталося. Hala Madrid".

