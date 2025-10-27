Іспанія

Український голкіпер Реала емоційно звернувся до гравців Барселони.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін провів переможне Ель Класіко проти Барселони, залишаючись на лаві запасних.

Однак наприкінці матчу він привернув увагу – взяв участь у сутичці між командами і отримав червону картку. Воротаря вилучили за те, що він емоційно залишив лаву запасних і попрямував у бік суперників, прокричавши футболістам Барселони: "Сідайте!".

🚨 OFICIAL | El acta del partido explica la expulsión de Lunin durante la tangana final.



🟥 "Fue expulsado por salir de su banquillo hacia el banquillo rival, en actitud agresiva". pic.twitter.com/ACcuZi9Whp — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 26, 2025

Матч десятого туру Ла Ліги 2025/26 між Реалом і Барселоною відбувся 26 жовтня на стадіоні Сантьяго Бернабеу в Мадриді. Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь королівського клубу.

Спочатку головний арбітр Сесар Сото Градо показав Луніну жовту картку, проте у підсумковому протоколі зазначена була червона. Причиною такого рішення стало емоційне втручання українця в бійку, яка виникла після видалення півзахисника Барселони Педрі наприкінці компенсованого часу.

Лунін досі не провів жодного матчу за Реал у цьому сезоні, залишаючись резервістом Тібо Куртуа.

Після сьогоднішньої перемоги Реал зміцнив лідерство в турнірній таблиці Прімери, маючи 27 очок після десяти турів. Барселона йде другою з 22 балами.

У наступному турі Реал зустрінеться з Валенсією 1 листопада.