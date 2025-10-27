Український голкіпер Реала емоційно звернувся до гравців Барселони.
Андрій Лунін, getty images
27 жовтня 2025, 00:35
Український голкіпер Реала Андрій Лунін провів переможне Ель Класіко проти Барселони, залишаючись на лаві запасних.
Однак наприкінці матчу він привернув увагу – взяв участь у сутичці між командами і отримав червону картку. Воротаря вилучили за те, що він емоційно залишив лаву запасних і попрямував у бік суперників, прокричавши футболістам Барселони: "Сідайте!".
Матч десятого туру Ла Ліги 2025/26 між Реалом і Барселоною відбувся 26 жовтня на стадіоні Сантьяго Бернабеу в Мадриді. Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь королівського клубу.
Спочатку головний арбітр Сесар Сото Градо показав Луніну жовту картку, проте у підсумковому протоколі зазначена була червона. Причиною такого рішення стало емоційне втручання українця в бійку, яка виникла після видалення півзахисника Барселони Педрі наприкінці компенсованого часу.
Лунін досі не провів жодного матчу за Реал у цьому сезоні, залишаючись резервістом Тібо Куртуа.
Після сьогоднішньої перемоги Реал зміцнив лідерство в турнірній таблиці Прімери, маючи 27 очок після десяти турів. Барселона йде другою з 22 балами.
У наступному турі Реал зустрінеться з Валенсією 1 листопада.