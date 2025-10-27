Іспанія

Зірковий польський нападник близький до повернення на поле, в той час як відновлення воротаря Жоана Гарсії також демонструє позитивну динаміку.

Для Барселони надійшли довгоочікувані позитивні новини з лазарету, які мають суттєво посилити склад команди Хансі Фліка після розчарування у Ель Класіко.

​Головна новина стосується зіркового нападника Роберта Левандовські. 37-річний поляк у понеділок повернувся до повноцінних тренувань із загальною групою повідомляє — Mundo Deportivo

​Левандовські був відсутній з початку жовтня через розрив м'яза підколінного сухожилля на лівій нозі, який він отримав у розташуванні збірної Польщі. Ця травма, зокрема, не дозволила йому взяти участь у нещодавньому матчі проти Реала. ​

Медичний штаб Барселони залишається обережним, щоб уникнути рецидиву, але очікується, що Левандовські може бути включений до заявки на найближчий матч чемпіонату проти Ельче у неділю.

Окрім цього, зростає оптимізм і щодо відновлення голкіпера Жоана Гарсії. 24-річний воротар, який став основним на старті сезону, 27 вересня переніс артроскопічну операцію через розрив внутрішнього меніска лівого коліна. ​

Початкові прогнози передбачали його відсутність на термін від чотирьох до шести тижнів. Однак, за останніми повідомленнями, відновлення Гарсії йде швидше, ніж очікувалося.