Зірковий польський нападник близький до повернення на поле, в той час як відновлення воротаря Жоана Гарсії також демонструє позитивну динаміку.
Роберт Левандовські, Getty Images
27 жовтня 2025, 17:30
Для Барселони надійшли довгоочікувані позитивні новини з лазарету, які мають суттєво посилити склад команди Хансі Фліка після розчарування у Ель Класіко.
Головна новина стосується зіркового нападника Роберта Левандовські. 37-річний поляк у понеділок повернувся до повноцінних тренувань із загальною групою повідомляє — Mundo Deportivo
Левандовські був відсутній з початку жовтня через розрив м'яза підколінного сухожилля на лівій нозі, який він отримав у розташуванні збірної Польщі. Ця травма, зокрема, не дозволила йому взяти участь у нещодавньому матчі проти Реала.
Медичний штаб Барселони залишається обережним, щоб уникнути рецидиву, але очікується, що Левандовські може бути включений до заявки на найближчий матч чемпіонату проти Ельче у неділю.
Окрім цього, зростає оптимізм і щодо відновлення голкіпера Жоана Гарсії. 24-річний воротар, який став основним на старті сезону, 27 вересня переніс артроскопічну операцію через розрив внутрішнього меніска лівого коліна.
Початкові прогнози передбачали його відсутність на термін від чотирьох до шести тижнів. Однак, за останніми повідомленнями, відновлення Гарсії йде швидше, ніж очікувалося.