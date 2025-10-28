Іспанія

Ексхавбек Реала пояснив емоції бразильця.

Колишній півзахисник Реала Тоні Кроос прокоментував інцидент під час матчу з Барселоною (2:1) у 10-му турі Ла Ліги.

Вінісіус Жуніор був незадоволений заміною на 72-й хвилині, не потиснув руку тренеру Хабі Алонсо та пішов у підтрибунне приміщення, хоча невдовзі повернувся на лаву.

"Коли ти проводиш видатний матч у такому поєдинку, заміна не радує. Мені теж це не подобалося. Але я ніколи не йшов у роздягальню. Легко судити з боку, але ніхто, крім гравця на полі в Ель Класіко перед 80 тисячами, не розуміє цього почуття.

З холодною головою Вінісіус, мабуть, подумає: "Міг би стриматися". Я розумію його гнів, але ситуація не ідеальна. Це виняткова емоційна ситуація — я проходив це багато разів. Тренери, які грали, зазвичай не сприймають це серйозно", — сказав Кроос у своєму подкасті.

Раніше Вінісіус Жуніор звернувся до фанатів Реала після Ель Класіко.