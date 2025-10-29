Іспанія

Французький клуб пропонує бразильцю перехід узимку до червня 2026 року — сам форвард відкритий до цієї опції.

Олімпік Ліон розпочав переговори з мадридським Реалом щодо можливого переходу Ендріка на правах оренди вже в січні. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Клуб із французької Ліги 1 офіційно звернувся до мадридців із пропозицією та представив свій план розвитку молодого нападника.

Сам 19-річний бразилець позитивно сприйняв ідею переїзду до Франції та розглядає Ліон як потенційно ідеальне рішення для отримання ігрової практики.

За даними джерела, сторони обговорюють оренду до червня 2026 року. Найближчим часом Ендрік разом із Реалом оцінить усі можливі варіанти свого майбутнього, однак саме пропозиція Ліона наразі виглядає найбільш конкретною.