Іспанія

Іспанський гранд подає другу апеляцію після червоної картки українського голкіпера в Ель Класіко.

Мадридський Реал продовжує боротьбу за скасування вилучення українського воротаря Андрія Луніна, отриманого в матчі проти Барселони (2:1), що відбувся 26 жовтня. Про це повідомляє Diario AS.

Під час напруженого Ель Класіко 26-річний голкіпер був вилучений після конфлікту з футболістами каталонського клубу. У Мадриді переконані, що головний арбітр зустрічі Градо Сото помилився у своїй оцінці епізоду.

Реал уже подавав одну апеляцію, але дисциплінарний комітет її відхилив. Попри це, клуб вирішив не зупинятися й готує другу скаргу, сподіваючись домогтися скасування червоної картки.

За даними джерела, ймовірність позитивного рішення залишається низькою — очікується, що Апеляційний комітет залишить чинним покарання, і Лунін пропустить матч 11-го туру проти Валенсії.

Цього сезону Лунін ще не провів жодного офіційного матчу за мадридську команду.