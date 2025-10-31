Сербський фахівець змінив Драгана Стойковича.
Велько Паунович, fss.rs
31 жовтня 2025, 10:22
Футбольний союз Сербії на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера збірної, яким став Велько Паунович.
Деталі угоди із 48-річним сербським фахівцем, який на своєму новому місці змінив Драгана Стойковича, не розголошуються.
До цього Паунович тренував Реал Ов'єдо, який він залишив у жовтні цього року. Він зміг вивести команду до Ла Ліги, проте потім був невдалий старт сезону.
Після шести турів Сербія набрала десять очок і посідає третє місце у відбірковій групі ЧС-2026.
Свої наступні матчі серби проведуть проти Англії та Латвії – зустрічі заплановані на 13 та 16 листопада відповідно.