Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Сербський фахівець змінив Драгана Стойковича.

Футбольний союз Сербії на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера збірної, яким став Велько Паунович.

Деталі угоди із 48-річним сербським фахівцем, який на своєму новому місці змінив Драгана Стойковича, не розголошуються.

До цього Паунович тренував Реал Ов'єдо, який він залишив у жовтні цього року. Він зміг вивести команду до Ла Ліги, проте потім був невдалий старт сезону.

Після шести турів Сербія набрала десять очок і посідає третє місце у відбірковій групі ЧС-2026.

Свої наступні матчі серби проведуть проти Англії та Латвії – зустрічі заплановані на 13 та 16 листопада відповідно.