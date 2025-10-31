Іспанія

Барселона отримала хороші новини щодо Пау Кубарсі на сьогоднішньому тренуванні.

Каталонці провели у п'ятницю чергове тренування в рамках підготовки до наступного матчу.Головною позитивною новиною стало повернення до роботи у загальній групі молодого центрального захисника Пау Кубарсі. ​

18-річний гравець, який став ключовою фігурою в обороні, працював за індивідуальною програмою у четвер, але, як і очікувалося, сьогодні приєднався до команди. Його участь у майбутньому матчі тепер виглядає більш імовірною.

​Водночас данський захисник Андреас Крістенсен продовжує залишатися поза грою. Він, як і раніше, працює окремо від основної групи, відновлюючись після м'язового дискомфорту, який не дозволив йому взяти участь у попередніх іграх. Його участь у найближчому матчі практично виключена. ​

Таким чином, тренерський штаб на чолі з Гансі Фліком знову змушений буде вносити корективи у захисну лінію команди.