Барселона отримала хороші новини щодо Пау Кубарсі на сьогоднішньому тренуванні.
Пау Кубарсі, Getty Images
31 жовтня 2025, 16:30
Каталонці провели у п'ятницю чергове тренування в рамках підготовки до наступного матчу.Головною позитивною новиною стало повернення до роботи у загальній групі молодого центрального захисника Пау Кубарсі.
18-річний гравець, який став ключовою фігурою в обороні, працював за індивідуальною програмою у четвер, але, як і очікувалося, сьогодні приєднався до команди. Його участь у майбутньому матчі тепер виглядає більш імовірною.
Водночас данський захисник Андреас Крістенсен продовжує залишатися поза грою. Він, як і раніше, працює окремо від основної групи, відновлюючись після м'язового дискомфорту, який не дозволив йому взяти участь у попередніх іграх. Його участь у найближчому матчі практично виключена.
Таким чином, тренерський штаб на чолі з Гансі Фліком знову змушений буде вносити корективи у захисну лінію команди.