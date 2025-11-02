Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 1 листопада 2025 року.
Атлетіко Мадрид - Севілья, Getty Images
02 листопада 2025, 13:24
Мадридський Атлетіко у матчі 11 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі впевнено обіграв Севілью (3:0).
Команда Дієго Сімеоне відкрила рахунок у середині другого тайму, коли на 64 хвилині Хуліан Альварес реалізував пенальті.
Потім на 77 хвилині перевагу "матрацників" подвоїв Тьяго Альмада, а на 90 хвилині він же віддав гольову передачу на Антуана Грізманна.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко Мадрид — Севілья у рамках 11-го туру іспанської Ла ліги-2025/26:
Атлетіко Мадрид — Севілья 3:0
Голи: Альварес, 64 (пен) Альмада, 77 Грізманн, 90.
Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Хіменес, Ганцко, Руджері — Сімеоне (Распадорі, 86), Коке, Баена (Грізманн, 74), Гонсалес (Альмада, 68) — Серлот (Галлагер, 68), Альварес (Моліна, 86).
Севілья: Влаходімос — Кармона, Аспілікуета (Ньянзу Куассі, 46), Тейшейра, Суасо — Менді (Гудель, 46), Соу — Санчес (Адамс, 72), Пеке (Гонсалес, 79), Варгас — Ромеро (Еджуке, 79).
Попередження: Ромеро, Куассі, Тейшейра.