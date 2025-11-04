Іспанія

Бразильський талант наблизився до переходу в Ліон.

Молодий нападник мадридського Реала Ендрік може змінити клуб уже цієї зими.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, варіант оренди з правом викупу ніколи не розглядався — гравець наполягає лише на прямій оренді.

Єдиним клубом, який веде просунуті переговори з Реалом, є Ліон. Саме французький клуб, за інформацією джерела, наразі перебуває в найближчому контакті з мадридцями та представниками футболіста.

Ендрік позитивно ставиться до ідеї переходу в Ліон і вважає цей варіант найкращим для свого розвитку. Перемовини між сторонами тривають і, як зазначається, просуваються у конструктивному напрямку.