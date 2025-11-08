Іспанія

Головний тренер Барселони заявив, що проблеми 18-річного вундеркінда з травмою паху майже позаду.

Гансі Флік висловив підтримку Ламіну Ямалю, заявивши, що юна зірка клубу близька до повернення до своєї найкращої форми, попри проблеми з паховою травмою, які переслідували його на початку сезону — Goal.

Ямаль пропустив сім матчів у поточному сезоні через пубалгію (хронічна травма паху). Однак останнім часом його форма, незважаючи на травму, була вражаючою: 5 голів та 6 асистів у 10 матчах.

"Він змінився, він став набагато кращим, дуже добре тренується, щоденно проходить лікування в спортзалі", — сказав Флік, додавши, що Ямаль може повернутися на свій найкращий рівень.

Німецький фахівець також звернувся до тренерського штабу збірної Іспанії, куди 18-річний гравець вирушить на матчі відбору до Чемпіонату світу. Флік закликав дбати про Ламіна в національній команді, щоб уникнути рецидиву травми.