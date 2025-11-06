Інше

За трофей The Best змагатимуться наставники провідних клубів та національних збірних.

ФІФА оприлюднила перелік кандидатів на нагороду The Best у категорії найкращого тренера року. Премія присуджується за досягнення та результати команд під керівництвом тренерів протягом сезону.

До списку номінантів увійшли:

– Хав’єр Агірре (збірна Мексики)

– Мікель Артета (Арсенал)

– Луїс Енріке (ПСЖ)

– Ганс-Дітер Флік (Барселона)

– Енцо Мареска (Челсі)

– Роберто Мартінес (збірна Португалії)

– Арне Слот (Ліверпуль)

Голосування вболівальників на офіційному сайті ФІФА триватиме до 28 листопада, після чого будуть враховані також думки тренерів і капітанів національних команд, а також спортивних журналістів.

Нагадаємо, що минулого року звання найкращого тренера отримав Карло Анчелотті, який на той момент очолював мадридський Реал.

Раніше ФІФА оприлюднила список номінантів на премію The Best, яка присуджується найкращому футболісту року.