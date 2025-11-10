Іспанія

Українець став одним із найяскравіших гравців 12-го туру завдяки переможному голу.

Вінгер Жирони Віктор Циганков був включений до символічної збірної 12-го туру чемпіонату Іспанії за версією SofaScore.

27-річний українець став ключовою фігурою у матчі проти Алавеса. Саме його точний удар у другому таймі забезпечив перемогу каталонській команді з рахунком 1:0 та приніс Жироні важливі три очки у боротьбі за виживання в Ла Лізі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Жирона — Алавес у рамках 12-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26.