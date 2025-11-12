Іспанія

Півзахисник Барселони прокоментував власне майбутнє.

Нідерландського центрального півзахисника Френкі де Йонга неодноразово за останній час пов’язували з потенційним трансфером із каталонської Барселони.

Однак посеред жовтня цього року "блаугранас" оголосили про продовження контракту з власним футболістом, і на цьому зайві розмови припинились.

Тим часом сам 28-річний виконавець відкидає чутки про ймовірне продовження кар’єри в одному з клубів англійської Прем’єр-ліги.

"Трансфер до АПЛ? Я так не думаю. Це правда, що були пропозиції, але я щасливий у Барсі.

Прем'єр-ліга зараз найкращий турнір у світі, як була Ла Ліга близько десяти років тому. Але це не означає, що ти повинен грати там, щоб показати, що ти великий гравець", — заявив нідерландський виконавець.

Нагадаємо, що раніше де Йонг заявив про свою дитячу мрію грати за Барселону.