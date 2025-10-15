Іспанія

Нідерландський півзахисник заявив, що хоче виграти з клубом ще багато титулів.

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг підписав новий контракт із клубом до 30 червня 2029 року. Офіційне підписання відбулося 15 жовтня у клубному офісі в присутності президента Жоана Лапорти, віцепрезидента Рафаеля Юсте та спортивного директора Деко.

Після підписання угоди 28-річний нідерландець емоційно висловився про своє майбутнє в Барселоні:

"Як я завжди говорив — з дитинства мріяв грати за Барселону. І тепер, коли моя мрія здійснилася, я хочу залишитися тут якомога довше і виграти з цим клубом багато титулів".

Гравець також підкреслив, що важливу роль у його рішенні продовжити контракт зіграло особисте життя:

"Моя родина дуже щаслива в Барселоні. Ми добре почуваємось у цьому місті, і це теж має велике значення для мене".

Де Йонг згадав і про роботу з новим головним тренером Хансі Фліком, який прийшов у клуб улітку 2024-го:

"Мої стосунки з містером були хорошими з першого моменту. Він завжди казав, що вірить у мене — і він це показав. Я можу ще багато в чому додати, і буду працювати, як завжди".

25 півзахисник "Я хочу, щоб ця мрія тривала ще багато років. Я щасливий тут і дуже мотивований, щоб здобути ще більше перемог з цією командою, — підсумував гравець.

Де Йонг виступає за каталонців із літа 2019 року, провівши 267 офіційних матчів, у яких забив 19 голів і віддав 24 результативні передачі.