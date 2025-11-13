Іспанія

Подібний крок клубу може порушити атмосферу в роздягальні.

Аргентинський нападник Ліонель Мессі кілька днів тому зробив заяву про бажання повернутись до каталонської Барселони, де минули феноменальні роки його професійної кар’єри.

Утім, подібне зізнання мегазіркового футболіста наразі не знайшло схвальних відгуків у структурі самих "блаугранас".

Спочатку президент Барси Жоан Лапорта негативно висловився з цього приводу, а потім місцевим ЗМІ стало відомо, що й головний тренер Ганс-Дітер Флік не вбачає потреби у підписанні 38-річного виконавця на умовах короткострокового контракту.

Можливість подібної угоди німецький фахівець вважає "недоречною".

У цьому сезоні МЛС на рахунку Мессі 37 голів та 19 асистів у 39 матчах.