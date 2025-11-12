Іспанія

Лапорта закрив тему.

Президент Барселони Жоан Лапорта прокоментував можливе повернення аргентинського форварда Ліонеля Мессі до "синьо-гранатових".

"З Лео все вийшло не так, як нам хотілося б. Повернення Мессі в Барселону? Усі розмови про це недоречні", — цитує слова керівника Mundo Deportivo.

Мессі — вихованець академії Барселони. За першу команду він виступав з 2005 по 2021 рік. Нині Ліонель грає в МЛС за Інтер Маямі, де його контракт діє до кінця 2028 року.

