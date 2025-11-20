Іспанія

У гравця завершується контракт цього літа.

Данський центральний захисник Андреас Крістенсен отримує обмежений ігровий час у цьому сезоні в складі каталонської Барселони, тоді як до завершення його контракту залишається вже менше восьми місяців.

Угоду з 29-річним виконавцем клуб продовжувати не квапиться, тож незабаром він отримає можливість особисто домовлятись із будь-яким іншим колективом щодо продовження кар’єри.

І, звичайно, без інтересу з Близького Сходу до гравця такого іменитого клубу справа обійтись не могла.

Ан-Наср цього літа пропонував Барсі 15 млн євро, і каталонці були готові прийняти цю пропозицію, але сам Крістенсен відмовився від трансферу, бо хотів допрацювати чотирирічний контракт до останнього.

При цьому Ан-Наср отримав собі Іньїго Мартінеса, однак інтерес до данця в аравійців не охолонув.

Очікується, що під час зимового трансферного вікна клуб із Саудівської Аравії знову звернеться до футболіста з пропозицією підписати попередню угоду, тоді як Барселона розраховує на гравця до завершення сезону.

Крістенсен наразі відіграв лише 342 хвилини в 10 матчах цього сезону.