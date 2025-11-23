Іспанія

Польський форвард прокоментував перемогу над Більбао.

Роберт Левандовські заявив, що Барселона стала ще сильнішою після довгоочікуваного повернення на свій легендарний стадіон Камп Ноу, яке супроводжувалося розгромною перемогою 4:0 над Атлетік Більбао.

Польський нападник відкрив рахунок на початку матчу, забивши перший гол на оновленій арені після того, як команда провела два з половиною роки, граючи на виїзді. Дублем відзначився Ферран Торрес, а ще один м'яч забив Фермін Лопес, що дозволило блауграні продовжити захист титулу Ла Ліги та зрівнятися за очками з мадридським Реалом на вершині таблиці.

Левандовські у розмові з DAZN, назвав цей день особливим для себе та команди, наголосив на значенні гри на домашньому стадіоні.

"Сьогодні був особливий день, не лише для мене, а й для всіх. Я дуже радий, що зміг забити перший гол після повернення на "Камп Ноу", – сказав Роберт.

"Коли ми граємо на Камп Ноу, ми сильніші. Я відчував дуже хороші емоції від самого початку, мені 37 років, але для мене це був також особливий день". — пудсумував поляк.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік також високо оцінив гру свого нападника та важливість швидкого голу.

"Це гравець, який, маючи шанс, забиває майже зі 100-відсотковою ймовірністю, – зазначив Флік.

"Було дуже важливо, що ми забили рано, оскільки це дало нам необхідну впевненість" — додав наставник.

Незважаючи на те, що третій ярус стадіону ще знаходиться на стадії будівництва, а його повне завершення очікується у 2027 році, близько 45 000 уболівальників заповнили відкриті трибуни, створюючи незабутню атмосферу.

На нашому сайті доступний огляд цього поєдинку.