Іспанія

Каталонський клуб намагався уникнути виплати €2,5 мільйона бонусу Баварії.

Вихід нової біографії про зіркового форварда Барселони Роберта Левандовського розкрив незвичайний та фінансово мотивований епізод, що стався за лаштунками клубу наприкінці його дебютного сезону в Ла Лізі.

Як повідомляє видання Goal, посилаючись на книгу Себастьяна Сташевського "Lewandowski. Prawdziwy", керівництво Барселони наприкінці сезону 2022/23 року, коли команда вже математично оформила чемпіонство, звернулося до свого ключового нападника з несподіваним проханням.

"Роберте, нам потрібно, щоб ти припинив забивати голи в останніх двох матчах", — сказав один із високопоставлених керівників польському форварду.

На той момент Левандовські лідирував у списку бомбардирів ліги з 23 голами. Однак незвичне прохання не мало тактичного підґрунтя, а було суто фінансовим: згідно з угодою про трансфер з Баварією, Барселона мала б виплатити німецькому клубу додаткові 2,5 мільйона євро бонусів, якщо б Левандовський досяг позначки в 25 голів у чемпіонаті.

Каталонський клуб, який все ще бореться зі значними фінансовими обмеженнями, вирішив вдатися до неортодоксального методу, щоб захистити свій бюджет.

Зрештою, Левандовські зіграв в обох останніх матчах, але жодного разу не відзначився. Він закінчив сезон з 23 голами і все одно завоював Пічічі — нагороду найкращому бомбардиру Ла Ліги, випередивши Каріма Бензема.