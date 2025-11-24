Іспанія

"Жиронці" у зоні вильоту.

Головний тренер Жирони Мічел Санчес прокоментував виступ власної команди проти Бетіса (1:1) в рамках 13-го туру Ла Ліги. Його слова наводить Marca.

"Ми набрали важливе очко в поєдинку проти сильного суперника. В першому таймі ми грали чудово, а у другому суперник був агресивнішим за нас. Ми повинні усвідомити, що здатні створювати моменти, грати між лініями та виходити з-під пресингу. Мені подобається відчуття домінування команди з м'ячем, і ми бачили це лише кілька разів цього сезону.

Ми працюємо над помилками, проте наші можливості у фізичному плані обмежені. У нас є свої сильні та слабкі сторони, як і у будь-якої іншої команди.

Бетіс мав величезну перевагу в комбінаційній грі, боротьбі за м'яч на другому поверсі, а у нас, попри хороший склад, є певні прогалини", — заявив Мічел.

Зазначимо, що у матчі із Бетісом єдиним голом у складі Жирони відзначився Владислав Ванат.