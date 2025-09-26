Інше

Ще один відомий футболіст повісить бутси на цвях.

Колишній гравець Барселони, а нині півзахисник Інтер Маямі Серхіо Бускетс вирішив завершити кар'єру після закінчення сезону 2025 року. Про це футболіст оголосив у своєму Instagram.

Останнім клубом 37-річного іспанця є Інтер Маямі, за який він виступає з літа 2023 після переходу з Барселони, де провів решту своєї кар'єри.

Цього сезону Серхіо провів 38 матчів, у яких віддав вісім гольових передач.

На рахунку Бускетса 829 офіційних матчів, 19 забитих м'ячів та 62 асисти, а також чотири червоні картки. У складі "блаугранас" він провів 724 матчі, а ще 105 ігор за клуб МЛС.

Разом із Барселоною Бускетс дев'ять разів ставав чемпіоном Ла Ліги, тричі вигравав Лігу чемпіонів, тричі Суперкубок УЄФА, тричі Клубний чемпіонат світу. Також він по сім разів брав Кубок Іспанії та Суперкубок країни. У складі Маямі він став володарем Кубка вболівальників та Кубка ліг.

У футболці збірної Іспанії Бускетс відіграв 143 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав дев'ять гольових передач. У складі національної команди він став чемпіоном світу у 2010 році, а також чемпіоном Європи у 2012 році.

Після 29 матчів Інтер набрав 55 очок і посідає третє місце у Східній конференції МЛС.