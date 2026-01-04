Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку іспанської Прімери, який розпочнеться 4 січня о 17:15.

Мадридський Реал розпочинає 2026 рік домашнім протистоянням на Сантьяго Бернабеу проти севільського Бетіса, намагаючись не відпустити Барселону у чемпіонських перегонах.

Реал Мадрид — Бетіс

Неділя, 4 січня, 17:15, стадіон Сантьяго Бернабеу, Мадрид

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Реал Мадрид під керівництвом Хабі Алонсо завершив минулий рік на другій сходинці. "Вершкові" демонструють солідну форму, вигравши три останні матчі в усіх турнірах, проте стабільність команди часто порушується через епідемію травм. Початок нового року став для мадридців справжнім випробуванням: до вже звичного лазарету, де перебувають Карвахаль, Мілітао та Александер-Арнольд, додався Кіліан Мбаппе, який отримав пошкодження коліна на тренуванні. Попри ці втрати, господарів очікує насичений січень із виступами у Суперкубку Іспанії та Лізі чемпіонів, тому перемога над севільцями є критично важливою для збереження психологічного балансу та тиску на каталонців.

Бетіс прибуває до столиці у статусі міцного претендента на єврокубки, посідаючи шосте місце в таблиці. Команда Мануеля Пеллегріні традиційно є вкрай незручним суперником для грандів, про що свідчать чотири нічиї в останніх семи очних зустрічах із "бланкос". "Геліополіти" вражають своєю непоступливістю на виїзді — цього сезону вони ще не програвали в гостях у межах чемпіонату. Проте севільці також мають серйозні кадрові проблеми: через старт Кубка африканських націй склад залишили Бакамбу, Ез Абде та Амрабат, а багаторічний лідер Іско продовжує відновлення після операції. Попри це, атакуючий потенціал "огірків" уособлює Кучо Ернандес, який вже встиг наколотити сім м'ячів у поточному розіграші Ла Ліги.

Матчі проти Бетіса на Бернабеу останнім часом стають для Реала справжнім іспитом на креативність — у п'яти з шести останніх домашніх ігор проти севільців мадридці не могли забити більше одного м'яча. Очікується, що Хабі Алонсо довірить місце в атаці молодому Гонсало Гарсії, який має замінити травмованого Мбаппе, тоді як Родріго та Вінісіус отримають більше свободи на флангах. Бетіс, імовірно, гратиме другим номером, розраховуючи на компактність у центрі поля та контратаки. Враховуючи прагнення обох команд розпочати рік із позитивного результату, глядачі можуть розраховувати на напружений поєдинок, де доля трьох очок може вирішитися завдяки одному індивідуальному епізоду.

За версією betking на перемогу Реал Мадрид можна поставити з коефіцієнтом 1.50, тоді як потенційний успіх Бетіса оцінюється показником 7.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.00.

Орієнтовні склади

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Гюйсен, Рюдігер, Каррерас — Беллінгем, Чуамені, Гюлер — Родріго, Г. Гарсія, Вінісіус.

Бетіс: Вальєс — Бельєрін, Натан, Бартра, Гомес — Деосса, Рока — Антоні, Форнальс, Руїбаль — Ернандес.

Не зіграють: Карвахаль, Мілітао, Александер-Арнольд, Б. Діас, Мбаппе (Реал Мадрид) — Іско, Бакамбу, Ез Абде, Амрабат (Бетіс).

Під питанням: Вальверде (Реал Мадрид) — Фірпо, Д. Льоренте (Бетіс).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 2:1

Довідка про компанію

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

