Поляк ще може грати на високому рівні.
Роберт Левандовські, Getty Images
05 січня 2026, 17:00
Нападник каталонської Барселони Роберт Левандовські висловився про завершення ігрової карʼєри. Його слова наводить AS.
«Я не боюся завершення кар'єри, бо починаю готуватися до цього. Готуватись до того, що я зможу робити після футболу. Я знаю, що футбол – дуже важлива частина мого життя, але – це не все моє життя, особливо зараз.
У молодості я про це не думав, бо в моїй голові був лише футбол, футбол та ще раз футбол. Але тепер я розумію, що дуже близький до завершення кар'єри. Не знаю, скільки мені залишилось. Один, два, три роки, може, чотири, але я не відчуваю жодного тиску.
Якщо одного разу я прислухаюсь до свого тіла і відчую, що щось змінилося, тоді я готовий завершити кар'єру», – сказав Левандовські.
Чинна трудова угода поляка з Барселоною розрахована до 30 червня 2026 року.