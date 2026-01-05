Іспанія

Поляк ще може грати на високому рівні.

Нападник каталонської Барселони Роберт Левандовські висловився про завершення ігрової карʼєри. Його слова наводить AS.

«Я не боюся завершення кар'єри, бо починаю готуватися до цього. Готуватись до того, що я зможу робити після футболу. Я знаю, що футбол – дуже важлива частина мого життя, але – це не все моє життя, особливо зараз.

У молодості я про це не думав, бо в моїй голові був лише футбол, футбол та ще раз футбол. Але тепер я розумію, що дуже близький до завершення кар'єри. Не знаю, скільки мені залишилось. Один, два, три роки, може, чотири, але я не відчуваю жодного тиску.

Якщо одного разу я прислухаюсь до свого тіла і відчую, що щось змінилося, тоді я готовий завершити кар'єру», – сказав Левандовські.

Чинна трудова угода поляка з Барселоною розрахована до 30 червня 2026 року.