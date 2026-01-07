Іспанія

Обмежений ігровий час може підштовхнути клуб до кадрових змін

Півзахисник Тьяго Алмада, може змінити клуб уже під час зимового трансферного вікна. Обмежений ігровий час аргентинця став одним із ключових факторів, через які головний тренер команди Дієго Сімеоне розглядає можливість його продажу. Алмада провів на полі 16 матчів із 26 можливих у поточному сезоні, при цьому лише шість разів виходив у стартовому складі.

Проблемою для футболіста стала надмірна конкуренція на позиціях, де він може бути задіяний. У складі Атлетіко на цих ролях також виступають Распадорі, Алекс Баена, Ніко Гонсалес, а в центрі поля — Барріос та Галлахер.

Алмада, також потрапив у поле зору клубів англійської Прем’єр-ліги, однак конкретних пропозицій поки що не надходило.