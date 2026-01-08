Іспанія

У мадридському клубі спростували чутки про конкретний інтерес до бразильського вінгера.

Керівництво мадридського Реала заявляє, що клуб не отримував жодних офіційних пропозицій щодо трансферу Вінісіуса Жуніора. Попри складну ситуацію з перемовинами про продовження контракту з бразильським нападником, інформація про нібито надіслані запити від інших команд не відповідає дійсності.

За даними OkDiario, Вінісіус раніше досяг усної домовленості щодо нового контракту, однак згодом відмовився від неї. Наразі футболіст усе ще має чинну угоду з Реалом до літа 2027 року.

Повідомляється, що хоча представники кількох клубів контактували з оточенням гравця, жоден із них не зробив реальних кроків для його підписання. Зокрема, до мадридського клубу не надходило жодної офіційної пропозиції щодо трансферу вінгера.

Якщо ситуація не зміниться, існує ймовірність, що Вінісіус та його агенти розглядають варіант допрацювати чинний контракт до завершення, аби згодом залишити Реал у статусі вільного агента та отримати значний підписний бонус. Водночас на Сантьяго Бернабеу прагнуть уникнути такого розвитку подій і розраховують або продовжити угоду з бразильцем, або отримати солідну компенсацію в разі його продажу вже наприкінці поточного сезону.

Нагадаємо, фанати Алавеса образили Вінісіуса Жуніора після поразки від Реала.

Раніше стало відомо, що Вінісіус вагається щодо нового контракту.