36-річний гравець Вільярреала вирішив залишити професійний футбол після завершення чинної угоди.
Дані Парехо, Getty Images
09 січня 2026, 14:12
Півзахисник Вільярреала Даніель Парехо залишить футбол після завершення нинішнього сезону, про що повідомляє журналіст Хаві Мартінес Феліп. Після завершення кар'єри гравця іспанець планує зосередитися на отриманні тренерської ліцензії.
Даніель є вихованцем мадридського Реала, а за Вільярреал виступає протягом останніх шести років. Оскільки контракт футболіста спливає найближчим літом, він вирішив не шукати новий клуб, а розпочати новий етап у житті. Подейкують, що ветеран уже розглядає варіанти роботи в тренерських штабах.
Протягом цього сезону Парехо з’являвся на полі у 21 грі в усіх турнірах, записавши до свого активу один асист.
