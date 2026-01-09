Іспанія

36-річний гравець Вільярреала вирішив залишити професійний футбол після завершення чинної угоди.

Півзахисник Вільярреала Даніель Парехо залишить футбол після завершення нинішнього сезону, про що повідомляє журналіст Хаві Мартінес Феліп. Після завершення кар'єри гравця іспанець планує зосередитися на отриманні тренерської ліцензії.

Даніель є вихованцем мадридського Реала, а за Вільярреал виступає протягом останніх шести років. Оскільки контракт футболіста спливає найближчим літом, він вирішив не шукати новий клуб, а розпочати новий етап у житті. Подейкують, що ветеран уже розглядає варіанти роботи в тренерських штабах.

Протягом цього сезону Парехо з’являвся на полі у 21 грі в усіх турнірах, записавши до свого активу один асист.

