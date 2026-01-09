Півзахисник Вільярреала Даніель Парехо залишить футбол після завершення нинішнього сезону, про що повідомляє журналіст Хаві Мартінес Феліп. Після завершення кар'єри гравця іспанець планує зосередитися на отриманні тренерської ліцензії.

Даніель є вихованцем мадридського Реала, а за Вільярреал виступає протягом останніх шести років. Оскільки контракт футболіста спливає найближчим літом, він вирішив не шукати новий клуб, а розпочати новий етап у житті. Подейкують, що ветеран уже розглядає варіанти роботи в тренерських штабах.

Протягом цього сезону Парехо з’являвся на полі у 21 грі в усіх турнірах, записавши до свого активу один асист. 

