Футболіст останній рік провів на болотах у країні-404.

Півзахисник збірної Боснії і Герцеговини Міралем П'янич вирішив завершити кар'єру у віці 35 років.

"Я більше не гратиму. Я завершив свою кар’єру. Зараз я живу в Дубаї й більше не є футболістом, а батьком для свого маленького сина: він – мій пріоритет", — наводить слова П'янича інсайдер Ніколо Скіра.

Останнім клубом Міралема був московський цска, в якому він провів сезон-2024/25.

Також боснієць виступав за Рому, Ювентус, Ліон, Шарджу, Мец, Барселону та Бешикташ. На його рахунку 666 матчів, 77 забитих м'ячів та 132 гольові передачі.

На клубному рівні П'янич чотири рази ставав чемпіоном Серії А, двічі володарем Кубку Італії та один раз Суперкубку. Разом із Шарджою він виграв Кубок ОАЕ, а також став чемпіоном країни. З Бешикташем він виборов Суперкубок Туреччини, а з Барселоною — Кубок Іспанії. Насамкінець додав до своєї колекції Кубок країни-404.

У складі збірної Боснії і Герцеговини П'янич провів 115 матчів, у яких забив 17 голів та віддав 29 асистів. За кількістю матчів за збірну він посідає друге місце після Едіна Джеко, який провів 146 поєдинків.