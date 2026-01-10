Іспанія

Завершився матч 19 туру чемпіонату Іспанії.

В рамках 19-го туру іспанської Ла Ліги Реал Овʼєдо приймав Реал Бетіс.

Перший м'яч у поєдинку забив нападник господарів Ільяс Шаїр на 64-й хвилині, а на 83-й півзахисник Бетіса Джованні Ло Чельсо зрівняв рахунок після результативного пасу Антоні.

Після 19 матчів чемпіонату Іспанії Реал Овʼєдо набрав 13 очок і посідає останнє, 20 місце, в турнірній таблиці. Бетіс має в своєму активі 29 пунктів і розташовується на шостому рядку.