Завершився матч 19 туру чемпіонату Іспанії.
Овʼєдо - Бетіс, Getty Images
10 січня 2026, 17:16
В рамках 19-го туру іспанської Ла Ліги Реал Овʼєдо приймав Реал Бетіс.
Перший м'яч у поєдинку забив нападник господарів Ільяс Шаїр на 64-й хвилині, а на 83-й півзахисник Бетіса Джованні Ло Чельсо зрівняв рахунок після результативного пасу Антоні.
Після 19 матчів чемпіонату Іспанії Реал Овʼєдо набрав 13 очок і посідає останнє, 20 місце, в турнірній таблиці. Бетіс має в своєму активі 29 пунктів і розташовується на шостому рядку.
Реал Ов'єдо — Реал Бетіс 1:1
Голи: Чайра, 64 — Ло Чельсо, 83
Реал Ов'єдо: Есканделл — Аїхадо, Костас, Карму, Альхассан — Сібо (Фонсека, 57), Коломбатто (Дендонкер, 86) — Чайра (Лопес, 85), Рейна, Ассан (Брекало, 75) — Форес (Борбас, 76)
Реал Бетіс: Вальєс — Ортіс (Бельєрін, 61), Бартра, Гомес, Фірпо (Родрігес, 79) — Форнальс, Рока — Антоні, Ло Чельсо, Руїбаль (Рікельме, 74) — Кучо (Авіла, 80)
Попередження: Карму, Борбас, Фонсека — Авіла