Іспанія

Керманич Барселони прокоментував перемогу над Реалом.

Каталонська Барселона обіграла мадридський Реал у фінальному матчі Суперкубка Іспанії.

Барселона — Реал 3:2 Відео голів та огляд матчу Суперкубка Іспанії

Після завершення гри головний тренер "блаугранас" Ганс-Дітер Флік прокоментував виступ власної команди.

"Завжди чудово виграти фінал проти мадридського Реала. Ми ще й зробили це в тому стилі, у якому прагнемо грати завжди, і це робить мене ще більш гордим за виступ хлопців.

У першому таймі ми володіли м'ячем і контролювали гру. Нам також потрібно було покращити деякі аспекти. Реал Мадрид має якість, і тому було нелегко здобути перемогу. Але ми боролись разом, як справжня команда.

Рафінья? Його менталітет неймовірний. Його активність дуже позитивно впливає на всю команду. Він може не реалізувати якийсь момент, але забиває в іншому. Його перший м’яч сьогодні додав нам упевненості. Нам потрібна його наполегливість.

Також хотів би відзначити повернення Рональда Араухо. У його ситуації бачити, як він знову грає та піднімає трофей, багато що означає, і тому я щасливий. Ми завжди будемо його підтримувати — він фантастичний хлопець і дуже важливий гравець для нашого клубу.

Уся заслуга в цій перемозі належить команді. Я завжди прошу їх забити на один гол більше, аніж суперник, і грати на всі 100% для наших уболівальників.

Святкування в роздягальні? Я встиг лише побачити, як Касадо танцював, і робив це дуже добре", — заявив німецький фахівець.

Наступний матч каталонська Барселона проведе в Кубку Іспанії в гостях у Расінга.