Іспанія

Турок розчарований звільненням головного тренера.

Півзахисник мадридського Реала Арда Гюлер висловився після звільнення Хабі Алонсо з посади головного тренера «вершкових».

«Містер Хабі Алонсо, дякую вам за віру та довіру до мене з першого дня.

Кожна розмова, кожна деталь, кожна вимога допомогли сформувати мою гру та вивести на вищий рівень. Я щиро вдячний за все, що ви зробили для мене. Ваша віра зробила мене краще, як гравця.

Бажаю вам та вашому штабу всіляких успіхів у майбутньому. Ваш вплив назавжди залишиться зі мною», – написав Гюлер в Instagram.