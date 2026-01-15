Іспанія

Президент вершкових переконаний, що лише Особливий здатен впоратися із зірковим его футболістів Мадрида.

Мадридський Реал може стояти на порозі одного з найнесподіваніших камбеків у своїй історії. Як повідомляє авторитетний іспанський журналіст Альфредо Реланьо в ефірі COPE, президент клубу Флорентіно Перес серйозно замислився над поверненням Жозе Моурінью на Бернабеу.

За інформацією джерела, головна причина інтересу Переса — ситуація в роздягальні команди. Президент вважає, що нинішнє скупчення суперзірок у складі потребує тренера з беззаперечним авторитетом та жорсткими методами управління.

Перес певен: лише Моурінью під силу впоратися з его футболістів і змусити їх працювати як єдиний механізм. Ситуація виглядає ще більш реалістичною на тлі новин з Португалії. Моурінью, який наразі очолює лісабонську Бенфіку, переживає не найкращі часи у стосунках із керівництвом клубу.

Реланьо стверджує, що португалець своєю поведінкою та публічними заявами фактично провокує своє звільнення. Якщо орли розірвуть контракт із тренером, шлях до Мадрида для нього буде відкритим.

Нагадаємо, що Жозе Моурінью вже очолював Реал у період з 2010 по 2013 рік, вигравши з командою Ла Лігу, Кубок та Суперкубок Іспанії, а також запам'ятався епічним протистоянням із Барселоною Пепа Гвардіоли.