Іспанія

Мадридський клуб планує зміну на тренерському містку ще до літа.

Керівництво Реала вже активно вивчає потенційних кандидатів на посаду головного тренера на наступний сезон.

За інформацією журналіста Ману Карреньо, клуб розглядає кілька варіантів, готуючись до заміни Альваро Арбелоа, який тимчасово очолює команду.

Дебют Арбелоа в ролі головного тренера виявився невдалим – Реал поступився Альбасете з рахунком 2:3 у Кубку Іспанії. У цьому матчі ворота мадридського клубу захищав український голкіпер Андрій Лунін.

За даними джерел, Арбелоа може залишатися на посаді до літа, але вже зараз у Реалі ведуть переговори з тренерами, щоб забезпечити плавну зміну та підготовку команди до наступного сезону.

Раніше Флік відреагував на звільнення Алонсо.