Іспанія

Французький форвард відчуває дискомфорт у коліні та не зіграє у суботньому поєдинку Ла Ліги.

Нападник Реала Кіліан Мбаппе пропустить суботній матч Ла Ліги проти Леванте через дискомфорт у коліні, повідомляє MARCA.

Французький форвард тренувався у загальній групі у четвер, проте травма все ще турбує його. Через це ж пошкодження Мбаппе пропустив недавній матч Кубка Іспанії проти Альбасете (2:3).

У той же час без обмежень тренувався Родріго, який через м’язові проблеми пропустив останню гру. Він зможе вийти на поле у суботньому поєдинку проти Леванте.