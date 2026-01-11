Француз був радий працювати разом з Алонсо.
Мбаппе та Алонсо, Getty images
11 січня 2026, 22:50
Нападник Реала Кіліан Мбаппе прокоментував звільнення головного тренера мадридської команди Хабі Алонсо.
«Це був недовгий період, але мені було приємно грати під вашим керівництвом та навчатися у вас. Дякую, що довіряли мені з першого дня.
Я запам'ятаю вас як тренера, який мав чіткі ідеї і який багато знає про футбол. Бажаю вам удачі у наступному розділі вашого шляху», – написав Мбаппе в Instagram.
Зазначимо, що замість Хабі Алонсо мадридський Реал очолив Альваро Арбелоа, який до сьогоднішнього дня був головним тренером другої команди «вершкових».