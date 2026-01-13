Іспанія

Французька суперзірка не приєдналася до команди на першому занятті нового тренера після звільнення Хабі Алонсо.

У мадридському Реалі розпочалася нова сторінка після гучного звільнення Хабі Алонсо. Новий наставник Альваро Арбелоа провів своє перше тренування з командою, однак воно пройшло без участі головної зірки — Кіліана Мбаппе.

Французький нападник отримав додатковий час на відпочинок. Мбаппе досі відчуває наслідки травми коліна, через яку він розпочав фінальний матч Суперкубка Іспанії проти Барселони (2:3) на лаві запасних. Очікується, що Кіліан пропустить найближчий матч Кубка Короля проти Альбасете, який відбудеться вже в середу.

Тренерський штаб не планує ризикувати здоров'ям лідера в грі проти команди з нижчого дивізіону. Попри чутки про конфлікти з колишнім тренером, Мбаппе публічно подякував Хабі Алонсо в соцмережах:

"Це був короткий період, але мені було приємно грати для вас і вчитися у вас. Дякую за довіру з першого дня. Успіхів у наступному розділі вашого шляху", — написав нападник

Повернення Кіліана на поле очікується не раніше суботнього матчу Ла Ліги проти Леванте.