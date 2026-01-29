Україна: Перша ліга

28-річний півзахисник приєднався до одеського клубу на правах вільного агента після відходу з ЛНЗ.

Одеський Чорноморець офіційно оголосив про підписання контракту з 29-річним півзахисником Артуром Авагімяном, який приєднався до клубу на правах вільного агента після відходу з ЛНЗ. Про умови та терміни угоди сторони не повідомляють.

Авагімян добре знайомий уболівальникам "моряків", адже вже виступав за Чорноморець у період з 2020 по 2022 роки, а також у сезонах 2022/23 та 2023/24. Саме в Одесі хавбек демонстрував найрезультативніший футбол у своїй кар’єрі.

Першу половину поточного сезону Артур провів у складі ЛНЗ, куди перейшов влітку 2024 року. У сезоні-2025/26 півзахисник був гравцем ротації — провів 3 матчі в усіх турнірах та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, ЛНЗ завершив першу частину сезону в УПЛ на першому місці, набравши 35 очок після 16 турів та випередивши Шахтар за додатковими показниками.