Головний тренер гірників назвав польський клуб найсильнішим суперником команди та відверто розповів про виснажливі переїзди через кордон і постійний стрес.

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран поспілкувався з журналістами напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА проти польського Леха. Попри перевагу, здобуту в першій грі, наставник гірників налаштовує команду на важкий та емоційний поєдинок.

За словами Турана, матч-відповідь суттєво відрізнятиметься від першої зустрічі. Обидві команди не збираються відмовлятися від свого стилю та агресії, проте на перший план, на думку тренера, вийдуть саме емоції. Оцінюючи суперника, наставник Шахтаря не шкодував компліментів на адресу польського колективу:

"Це найскладніша й найсильніша команда з-поміж тих, з якими ми грали досі. У них відмінний тренер і багато варіантів у грі, а також дуже якісні виконавці: Пальма, Волемарк, Ісхак, Бенгтссон, Алі та сильний правий захисник Перейра. Ніколи не варто недооцінювати характер чемпіонської команди. Але для нашого молодого складу це чудова можливість перевірити свій рівень", — зазначив Туран.

Окрему увагу головний тренер приділив надскладним логістичним та психологічним умовам, у яких змушений грати Шахтар. Дорога до місця проведення матчів забирає у команди по 8-10 годин через тривалі очікування на кордоні. Туран підкреслив, що гравцям неймовірно важко відновлюватися після ігор, сидячи годинами в автобусі.

"Я не кажу цього, щоб когось звинувачувати, ми вчимося жити в таких обставинах. Але брак спокою в умовах війни, повітряні тривоги, стрес і відсутність відчуття безпеки — це неможливо передати словами. Тому провести два матчі, у назві яких є слово "фінал", — це мрія для нас", — зізнався наставник.

Наостанок Арда Туран висловив щиру подяку Польщі та місту Краків, де базується команда, за незмінну гостинність і наданий для виступів стадіон, пообіцявши, що Шахтар гратиме лише на перемогу, аби втілити свою єврокубкову мрію в життя.