Тренерський штаб національної збірної України з футболу був змушений внести екстрені корективи до складу команди напередодні вирішальних матчів плей-оф кваліфікації до Чемпіонату світу 2026 року.

Як стало відомо, захисник Максим Таловєров не зможе допомогти синьо-жовтим. Гравець Сток Сіті зазнав травми, яка не дозволить йому зіграти у березні. Аби компенсувати втрату в лінії оборони, до табору збірної було оперативно довикликано Едуарда Сарапія.

Варто зазначити, що Сарапій вже має досвід перебування у розташуванні збірної: у період 2022–2023 років він двічі отримував виклик, проте обидва рази залишався на лаві запасних, так і не дочекавшись свого дебюту.

Нагадаємо, 26 березня Україна зіграє проти Швеції у півфіналі плей-оф за право виступати на Чемпіонаті світу.