Захисник Шахтаря відзначив силу суперника та налаштований на перемогу у матчі-відповіді.
Марлон Сантос, getty images
18 березня 2026, 21:31
Захисник Шахтар Марлон Сантос поділився очікуваннями напередодні матчу-відповіді з Лех Познань під час пресконференції.
На запитання про завтрашній поєдинок Марлон відповів, що матч має велике значення для обох команд:
"Це фінал і для нас, і для них. Поважаємо суперника й зробимо все можливе, щоб перемогти", – зазначив він.
Щодо суперника, захисник відзначив силу Леха:
"Це сильна команда, яку ми дуже поважаємо. Знаємо, що вони вийдуть пресингувати й гратимуть на результат. Але ми дотримуватимемося того, що робили протягом цього сезону".
Марблон також поділився враженнями від першого матчу в Познані:
"Для мене перша гра була дуже важливою. Складний поєдинок, але завдяки стратегії тренера та діям футболістів ми змогли досягти потрібного результату. Атмосфера і все навколо створювали труднощі, але підтримка Шахтаря була на високому рівні".
Щодо найнебезпечнішого гравця Леха в першому матчі, Марлон назвав нападника під номером дев’ять, відзначивши його сильні якості.
На питання про можливий камбек Леха вінгер відповів:
"Звісно, очікуємо агресивної гри. Будемо до цього готові і намагатимемося зберегти свій стиль".
Матч між Шахтарем і Лехом відбудеться у четвер, 19 березня, в польському Кракові. Початок гри заплановано на 22:00 за київським часом.