Ліга конференцій

Захисник Шахтаря відзначив силу суперника та налаштований на перемогу у матчі-відповіді.

Захисник Шахтар Марлон Сантос поділився очікуваннями напередодні матчу-відповіді з Лех Познань під час пресконференції.

На запитання про завтрашній поєдинок Марлон відповів, що матч має велике значення для обох команд:



"Це фінал і для нас, і для них. Поважаємо суперника й зробимо все можливе, щоб перемогти", – зазначив він.

Щодо суперника, захисник відзначив силу Леха:



"Це сильна команда, яку ми дуже поважаємо. Знаємо, що вони вийдуть пресингувати й гратимуть на результат. Але ми дотримуватимемося того, що робили протягом цього сезону".

Марблон також поділився враженнями від першого матчу в Познані:



"Для мене перша гра була дуже важливою. Складний поєдинок, але завдяки стратегії тренера та діям футболістів ми змогли досягти потрібного результату. Атмосфера і все навколо створювали труднощі, але підтримка Шахтаря була на високому рівні".

Щодо найнебезпечнішого гравця Леха в першому матчі, Марлон назвав нападника під номером дев’ять, відзначивши його сильні якості.

На питання про можливий камбек Леха вінгер відповів:



"Звісно, очікуємо агресивної гри. Будемо до цього готові і намагатимемося зберегти свій стиль".

Матч між Шахтарем і Лехом відбудеться у четвер, 19 березня, в польському Кракові. Початок гри заплановано на 22:00 за київським часом.