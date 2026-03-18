Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер збірної Австрії може не подовжити контракт із національною командою і повернутися до Бундесліги або АПЛ на посаду спортивного директора.

Головний тренер національної збірної Австрії Ральф Рангнік серйозно обмірковує своє майбутнє після чемпіонату світу 2026 року. За інформацією видання Sport Bild, 67-річний фахівець розглядає можливість гучного повернення до клубного футболу.

Наразі залишається абсолютно незрозумілим, чи подовжить Рангнік свій контракт з Австрійським футбольним союзом (ÖFB), який закінчується після мундіалю, чи прийме новий виклик. Повідомляється, що ÖFB вже запропонував йому нову угоду, проте тренер хоче дочекатися завершення березневих міжнародних матчів, перш ніж ухвалювати остаточне рішення.

За даними джерела, нова робота в якості головного тренера клубу для Рангніка є малоймовірною. Натомість повернення до німецької Бундесліги або перехід до англійської Прем'єр-ліги на посаду спортивного директора вважається цілком реальною опцією для досвідченого німця. Конкретні клуби, які претендують на фахівця, наразі не називаються.

Нагадаємо, що Ральф Рангнік очолив збірну Австрії влітку 2022 року, одразу після свого періоду роботи на чолі Манчестер Юнайтед. Під його керівництвом австрійці досягли значних успіхів: спочатку дійшли до 1/8 фіналу Євро-2024 (де поступилися Туреччині з рахунком 1:2), а згодом кваліфікувалися на чемпіонат світу 2026 року з першого місця у групі.

Для збірної Австрії це буде перша участь у світовій першості з 1998 року. На майбутньому турнірі австрійці зіграють у групі разом з Аргентиною, Алжиром та Йорданією. Їхньою мінімальною метою є вихід до стадії плей-оф. Свій шлях на мундіалі підопічні Рангніка розпочнуть 16 червня матчем проти Йорданії.