Іспанія

Український воротар має шанс зіграти проти Ельче через можливу ротацію складу.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін може отримати шанс вийти у стартовому складі мадридської команди в матчі 25-го туру Ла Ліги проти Ельче, який запланований на 14 березня.

За інформацією Marca, тренерський штаб вершкових розглядає можливість ротації складу через щільний календар. Уже 17 березня мадридський клуб проведе виїзний матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Повідомляється, що головний тренер команди Альваро Арбелоа не хоче ризикувати ключовими футболістами через велике навантаження. У списку гравців, яким можуть надати відпочинок, є і основний воротар Тібо Куртуа.

У нинішньому сезоні 27-річний українець провів лише три матчі за Реал у всіх турнірах, пропустивши в них вісім м’ячів. Востаннє на клубному рівні він виходив на поле в січні 2026 року в поєдинку Кубка Іспанії проти Альбасете.