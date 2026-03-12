Іспанія

Поліція Іспанії відпрацювала сценарій нападу перед матчами плей-оф кваліфікації ЧС-2026.

На стадіоні Сьюдад де Валенсія, який належить Леванте, відбулися масштабні антитерористичні навчання за участю підрозділів Національної поліції Іспанії.

Під час тренувань правоохоронці змоделювали сценарій збройного нападу із заручниками та постраждалими. Метою операції було перевірити швидкість та ефективність реагування сил безпеки на подібні загрози під час проведення масових заходів, зокрема футбольних матчів.

У навчаннях брали участь різні підрозділи поліції, включно зі спеціальними групами швидкого реагування UIP. Операцію координував оперативний штаб, а підтримку забезпечували також повітряні служби.

До відпрацювання сценарію були залучені сапери підрозділу TEDAX-NRBQ, які займаються розмінуванням і роботою з небезпечними речовинами, кінологічні групи, а також криміналістична поліція, що проводила огляд умовного місця події та збір доказів.

Стадіон для проведення навчань надали Ла Ліга та клуб Леванте.

Саме на цій арені збірна України проведе матч плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. 26 березня українська команда зустрінеться зі збірною Швеції, а потенційний наступний матч запланований на 30 березня проти переможця пари Польща — Албанія.