Барселона має намір продовжити угоду з нападником Робертом Левандовські ще на один сезон. Новий контракт передбачатиме знижену зарплату та бонуси за матчі і забиті голи.

Сам Левандовські раніше заявив, що ще розмірковує над своїм майбутнім. За чинним договором форвард отримує 26 мільйонів євро за сезон. За повідомленнями ЗМІ, нападник готовий на скорочення зарплати, аби залишитися в Барселоні.

Крім каталонського клубу, за послуги поляка цікавилися Атлетіко Мадрид, Фенербахче, Чикаго Файр та Ювентус.

У поточному сезоні Левандовські провів 37 матчів у всіх турнірах, забив 15 голів і віддав 3 результативні передачі. Діючий контракт із Барселоною спливає влітку 2026 року.

Зараз Барселона очолює турнірну таблицю Ла Ліги, випереджаючи Реал Мадрид на чотири очки. Наступний матч підопічні Фліка проведуть проти Атлетіко 4 квітня.