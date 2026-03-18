Ліга чемпіонів

Польський нападник Барселони відзначився двома голами у ворота англійського клубу і став гравцем, який забивав найбільшій кількості різних команд в історії Ліги чемпіонів.

Каталонська Барселона ефектно вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, розгромивши англійський Ньюкасл на Камп Ноу з рахунком 7:2. Враховуючи нічию у першому поєдинку, загальний рахунок протистояння склав 8:3 на користь синьо-гранатових.

Однак цей вечір став по-справжньому особливим саме для Роберта Левандовські, який вкотре вписав своє ім'я в історію турніру. Польський ветеран відзначився дублем у другому таймі (на 56-й та 61-й хвилинах), що дозволило йому перевершити досягнення легендарного Ліонеля Мессі.

Відтепер 37-річний Левандовський є гравцем, який вражав ворота найбільшої кількості різних суперників у Лізі чемпіонів — Ньюкасл став 41-ю командою у його списку (в активі Мессі — 40). Загалом у кар'єрі Роберта це вже 107 забитих м'ячів у найпрестижнішому єврокубку.

За Барселону в Лізі чемпіонів він відзначився 23 рази і стрімко наближається до клубного показника у 25 голів, який наразі ділять між собою Рівалдо та Луїс Суарес.