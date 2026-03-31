Іспанія

Клуб хоче закріпити 24-річного захисника в основі на найближчі сезони.

Барселона веде переговори з захисником Жераром Мартіном про продовження контракту до 2031 року.

24-річний футболіст виступає за першу команду каталонців із 2024 року. Його чинний договір розрахований до 30 червня 2028 року.

У нинішньому сезоні Мартін провів 41 матч у всіх турнірах, відзначившись однією результативною передачею та 28 разів виходячи у стартовому складі.

Зараз Барселона очолює турнірну таблицю Ла Ліги, випереджаючи Реал Мадрид на чотири очки. Наступний матч підопічні Фліка проведуть проти Атлетіко Мадрид 4 квітня.