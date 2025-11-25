Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 Челсі прийматиме Барселону.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 25 листопада, на стадіоні Стемфорд Брідж у Лондоні, Англія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі можна поставити з коефіцієнтом 2.33, тоді як потенційний успіх Барселони оцінюється показником 2.75. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.08.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Барселона не програє й тотал більше 2,5", представлений показником 2.35.

Коефіцієнтом 2.10 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Роберта Левандовські, тоді як потенційний гол Жуана Педро — 2.20.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють у другому таймі". На нього можна поставити з показником 2.23.

Слідкуйте за матчем Челсі — Барселона на Football.ua.