Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Наполі — Ювентус, Getty Images
07 грудня 2025, 10:10
У рамках 14-го туру італійської Серії А-2025/26 неаполітанський Наполі прийматиме туринський Ювентус.
Поєдинок відбудеться в неділю, 7 грудня, на Стадіо Дієго Армандо Марадона в Неаполі, Італія. Початок — о 21:45 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Антоніо Конте. Так, на перемогу Наполі можна поставити з коефіцієнтом 2.71, тоді як потенційний успіх Ювентуса оцінюється показником 3.30. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.02.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Наполі заб'є перший гол", представлений показником 1.99.
Коефіцієнтом 1.77 оцінена ймовірність перемоги Наполі в одному з таймів.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Наполі не програє й тотал менше 2,5". На нього можна поставити з показником 1.99.
Слідкуйте за матчем Наполі — Ювентус на Football.ua.