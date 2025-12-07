Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 14-го туру італійської Серії А-2025/26 неаполітанський Наполі прийматиме туринський Ювентус.

Поєдинок відбудеться в неділю, 7 грудня, на Стадіо Дієго Армандо Марадона в Неаполі, Італія. Початок — о 21:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Антоніо Конте. Так, на перемогу Наполі можна поставити з коефіцієнтом 2.71, тоді як потенційний успіх Ювентуса оцінюється показником 3.30. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.02.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Наполі заб'є перший гол", представлений показником 1.99.

Коефіцієнтом 1.77 оцінена ймовірність перемоги Наполі в одному з таймів.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Наполі не програє й тотал менше 2,5". На нього можна поставити з показником 1.99.

Слідкуйте за матчем Наполі — Ювентус на Football.ua.