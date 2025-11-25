Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках четвертого туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2025/26 український Шахтар гостюватиме в ірландського Шемрок Роверс.

Поєдинок відбудеться в четвер, 27 листопада, на Талла Стедіум у Дубліні, Ірландія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 1.47, тоді як потенційний успіх Шемрок Роверс оцінюється показником 6.20. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.10.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Фора Шахтар: -1,25", представлений показником 1.93.

Коефіцієнтом 2.01 оцінена ймовірність того, що Шахтар заб'є в обох таймах.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Шахтаря й тотал більше 2,5". На нього можна поставити з показником 2.00.

Слідкуйте за матчем Шемрок Роверс — Шахтар на Football.ua.