Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Динамо Київ, fcdynamo.com
25 листопада 2025, 08:00
У рамках четвертого туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2025/26 українське Динамо Київ гостюватиме в кіпрської Омонії Нікосія.
Поєдинок відбудеться в четвер, 27 листопада, на стадіоні GSP у Нікосії (Кіпр). Початок — о 19:45 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Геннінга Берга. Так, на перемогу Омонії можна поставити з коефіцієнтом 2.34, тоді як потенційний успіх Динамо оцінюється показником 3.18. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.36.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5", представлений показником 2.19.
Коефіцієнтом 2.03 оцінена ймовірність перемоги Динамо бодай в одному з таймів.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.82.
Слідкуйте за матчем Омонія — Динамо на Football.ua.