Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках четвертого туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2025/26 українське Динамо Київ гостюватиме в кіпрської Омонії Нікосія.

Поєдинок відбудеться в четвер, 27 листопада, на стадіоні GSP у Нікосії (Кіпр). Початок — о 19:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Геннінга Берга. Так, на перемогу Омонії можна поставити з коефіцієнтом 2.34, тоді як потенційний успіх Динамо оцінюється показником 3.18. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.36.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5", представлений показником 2.19.

Коефіцієнтом 2.03 оцінена ймовірність перемоги Динамо бодай в одному з таймів.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.82.

Слідкуйте за матчем Омонія — Динамо на Football.ua.